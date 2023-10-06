Влюбился в «старуху»: удивитесь, увидев первую жену Яшки-цыгана

Василий Васильев не раз убеждался в том, что сердцу не прикажешь. Статный красавец удивил всех, когда женился в первый раз. До сих пор его выбор вызывает у многих вопросы.

Яшка-цыган из «Неуловимых мстителей» влюбился в «старуху». Галина Храмова была старше звезды на 12 лет, но все равно его очаровала. Целых два года любимец публики добивался расположения своенравной артистки.

Возлюбленные поженились, и вскоре у них родилась дочь Кнея.

Но судьба сыграла со знаменитостью злую шутку. Будучи женатым человеком, он потерял голову от молодой цыганской танцовщицы.

На протяжении нескольких месяцев актер пытался выбросить из головы Марианну Мерцалову, но все тщетно. Он принял решение уйти из семьи, чем сильно ранил жену и дочь. В одном из интервью Кнея честно заявила, что любит своего отца, но все же считает его предателем.