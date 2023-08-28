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Влюбился в Бабу-Ягу на 22 года моложе: как выглядела жена звезды «Покровских ворот»

28 августа 2023 14:15
Влюбился в Бабу-Ягу на 22 года моложе: как выглядела жена звезды «Покровских ворот»

Сердцу не прикажешь.

Анатолий Равикович в делах любовных значения возрасту не придавал. Актер воспылал чувствами к коллеге по цеху, которой годился в отцы. Возлюбленная была моложе звезды «Покровских ворот» на целых 22 года.

Ирина Мазуркевич запомнилась публике по роли Бабы-Яги. Законной женой Равиковича она стала в 1980 году. Наверняка многие шептались за спиной молодоженов, предрекая им скорый развод. Но расставания пары пришлось ждать долгих 32 года.

Молодая красавица-жена была рядом со знаменитостью до самой его смерти. За время совместной жизни у супружеской четы появилась дочь Елизавета, которая уже и сама стала мамой — воспитывает двух наследников.

С годами Мазуркевич своего очарования не растеряла. Похоронив первого мужа, она нашла себе другого. В 2019 году артистка вышла замуж за бизнесмена Владимира Файнштейна.

Влюбился в Бабу-Ягу на 22 года моложе: как выглядела жена звезды «Покровских ворот»
Фото: Кадр из фильма «Покровские ворота» (1982), кадр из фильма «Маленькая Баба-Яга» (1986)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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