Влюбилась в женатого мужчину: Киркоров раскрыл имя фаворита дочери

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория с первых дней жизни растет на глазах у публики. Музыкант регулярно рассказывает о своей наследнице, а не так давно признался, что у нее появился любовный интерес.

По словам Киркорова, на одном из ледовых шоу его дочь увидела Евгения Плющенко, близкого друга семьи артиста. И сам фигурист, и его мастерство покорили девочку, которая тут же влюбилась в спортсмена.

«Она была влюблена в принца. В старшего Плющенко», — откровенно рассказал Киркоров в беседе со СМИ.

Алла-Виктория даже решила из-за этого заняться фигурным катанием. Но строгий отец понял, что этот вид спорта может быть слишком опасным для дочери, и запретил ей ходить на тренировки и подвергать здоровье риску. А со временем чувства девочки к женатому спортсмену прошли, и она отказалась от шанса стать фигуристкой и надеть коньки.