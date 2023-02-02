Влюбилась в Штирлица и терпела побои: куда исчезла самая ненавидимая в СССР актриса

Казалось, в киноэпопее «Семнадцать мгновений весны» не осталось ни одного персонажа, чью жизнь и судьбу ни изучили бы под микроскопом. Есть все же исключение. Ольга Сошникова настолько блестяще вжилась в роль 20-летней гестаповки, что заслужила не любовь, а ненависть миллионов. И исчезла с экранов.

Женщин в ряды СС не брали, но режиссер Татьяна Лиознова решила пойти против исторической правды. И не прогадала. На что способна красивая и жестокая арийка, зрители узнали, увидев на экране Ольгу Сошникову. Не моргнув глазом, она мучила Кэт и ее ребенка. Со Штирлицем она становилась по-женски мягкой — влюбиться в него Сошниковой посоветовал Вячеслав Тихонов.

Но зрители видели лишь одну грань персонажа. После премьеры на исполнительницу роли Крайн мужчины кидались с кулаками, женщины осыпали ее проклятиями, заваливали гневными письмами. Не такой популярности ждала Сошникова.

Бытует мнение, что Сошникова ушла из кино именно из Барбары Крайн, чей образ преследовал ее долгие годы. Киноведы придерживаются другой версии: исчезновение Ольги с экранов вызвано желанием больше времени уделять семье, дочке и внукам.