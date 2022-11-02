Влюбилась в «принца» и пропала с экранов: что случилось с самой красивой Золушкой

В 1973 году на экрана вышел фильм «Три орешка для Золушки». В Чехословакии картина довольно быстро была признана лучшей сказкой века. Все внимание зрителей было приковано к 19-летней Либуше Шафранковой. Какие только статусы от критиков и поклонников она не получила: и лучшая принцесса, и самая красивая Золушка. Актрисе прочили мировую карьеру, ведь фильм получил успех в разных странах, в том числе и в СССР. Но вместо этого она вскоре пропала с экранов.

Как оказалось, сказка принесла ей не только важную роль, но и любовь. Между Либуше и ее партнером Павлом Травничеком на площадке буквально сыпались молнии, ведь так сильно тянуло их друг к другу. Актриса никак не комментировала слухи об их отношениях. А вот Павел был более откровенен и в одном из поздних интервью признался в коротком тайном романе с «Золушкой», который разгорелся на съемках.

Но после окончания работы над фильмом Либуше и Павел расстались. Актриса вскоре вышла замуж и родила сына. Она сосредоточилась на семье, изредка продолжала сниматься, но новые проекты с ее участием мировой славы не получили.