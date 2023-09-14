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«Влюбилась»: молодая певица перестала скрывать чувства к Губину

14 сентября 2023 10:45
«Влюбилась»: молодая певица перестала скрывать чувства к Губину

Артистка раскрыла всю правду поклонникам.

Андрей Губин на пике своей карьеры смог завоевать сердца миллионов фанаток по всей стране. Девушки мечтали познакомиться с артистом, были готовы на многое ради его автографа, нередко преследовали его. И, как оказалось, среди поклонниц были и будущие коллеги музыканта.

Так, певица Зиверт в юности была очарована Андреем Губиным, а ее любимой была композиция «Милая моя далеко», которую артист выпустил в конце 90-х. Она заслушивала кассеты с его песнями, но нравилось будущей звезде сцены не только творчество артиста.

«Я спала с его кассетой... Я и во внешность влюбилась. Он был миленький», — рассказала Зиверт порталу «Про Звезд».

Однако артистке так и не удалось познакомиться со своим кумиром. Губин ушел со сцены еще до того, как Зиверт прославилась, а теперь он ведет закрытый образ жизни и не общается с фантами и коллегами.

«Влюбилась»: молодая певица перестала скрывать чувства к Губину
Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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