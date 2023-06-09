Вложила в себя миллионы: лицо Понаровской больше напоминает маску (фото)

Ирина Понаровская на себя любимую денег не жалеет. В 70 лет звезда выглядит довольно эффектно, и дело тут явно не в огуречных масках.

Певица не спешит откровенничать на тему операций. Однако от профессионального взгляда ничего не утаишь. Пластический хирург Мария Ситникова в беседе с порталом «Страсти» предположила, какие именно процедуры делала артистка и какую сумму выложила за свою новую внешность.

По словам специалиста, Понаровская делала круговую подтяжку лица и платизмопластику. Не забыла она и о контурной пластике. При помощи филлеров исполнительница придала объем губам и скулам, а также заполнила морщины.

Ситникова заметила, что исполнительница вложила в себя миллионы рублей и посоветовала ей продолжать в том же духе. Но поклонники с мнением врача не согласны. Многие считают, что Понаровская лишила себя индивидуальности, а ее лицо теперь напоминает маску.