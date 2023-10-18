Власти обиделись: одно слово в фильме «Кин-дза-дза!» спровоцировало разборки

Комедия «Кин-дза-дза!» стала одним из самых обсуждаемых фильмов Георгия Данелии. После выхода на экраны ленту активно обсуждали и публика, и критики, а цензоры активно придирались к каждой непонятной сцене.

Так, эксперты планировали вырезать все сцены, в которых герои произносят выражение «Ку!». Дело в том, что в то время к власти пришел Константин Устинович Черненко, инициалы которого как раз и выглядели как К.У. И, чтобы избежать ненужных политических ассоциаций, цензоры решили вырезать все упоминания этого слова. А Данелия, чтобы выпустить картину, должен был подчиниться их воле.

Однако к выходу картины в прокат Черненко уже скончался. Генеральным секретарем стал Михаил Горбачев, и Данелии разрешили оставить в фильме эпизоды, которые уже не представляли опасности по мнению цензуры. А само выражение «Ку!» в итоге вошло в список самых популярных киноцитат, и до сих пор его можно услышать в речи граждан страны.