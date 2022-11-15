«Властелин колец»: вот какое отличие от книги почти никто не заметил

На планете, скорее всего, нет ни одного человека, который не знает о легендарной экранизации «Властелин колец». Великую трилогию снял Питер Джексон и стал легендой. Однако во всех трех фильмах есть одна малозаметная деталь, на которую почти никто не обратил внимания.

В процессе написания сценария Джексон и его коллеги допускали отступление от оригинала. И так уж получилось, что в кинотрилогии нет ни одного диалога между женскими персонажами. В фильме, как и в произведении Джона Толкина, тоже крайне мало представительниц прекрасного пола. Но у Джексона они еще и не разговаривают друг с другом, в отличие от книжных героинь.

Кстати, в кино еще в 80-х появилось такое понятие, как тест Бекдел. Это своеобразная проверка на соблюдение гендерного баланса в фильмах. Суть заключается в том, что в картине должно быть хотя бы две героини, которые ведут между собой диалог не о мужчинах. Очевидно, что «Властелин колец» провалил бы этот тест.