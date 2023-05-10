Владислава Галкина воспитывал чужой человек: спустя годы выяснилось, кто его родной отец

Владислав Галкин ушел в самом расцвете сил: артисту было всего 38 лет, когда его сердце остановилось. Уже после смерти актера вокруг его имени разгорелся нешуточный скандал. Спустя годы объявился биологический отец звезды «Дальнобойщиков» и выступил с довольно резким заявлением.

Поклонники Галкина знают, что его с 10-летнего возраста воспитывал отчим — актер и режиссер Борис Галкин. Он относился к Владиславу как к родному сыну. Артист крайне болезненно воспринял новость о безвременной кончине пасынка и до сих пор не оправился от тяжелой утраты.

Между тем биологический отец знаменитости проживает в Омске и зовут его Георгий Черкасов. Каждый раз, когда он бывает в Москве, то заезжает на Троекуровское кладбище, чтобы навестить сына, в жизни которого не принимал никакого участия. Ранее он возмутился тому, что могила Галкина выглядит заброшенной и обвинил в этом Бориса Сергеевича, чем настроил против себя широкую общественность.