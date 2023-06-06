Владимир Маяковский засветился на экранах: обомлеете, когда увидите

Самый эпатажный поэт Серебряного века Владимир Маяковский успел реализовать себя не только в литературе. Он снимался в кино, а также писал сценарии и лично режиссировал ленты.

Дебют Маяковского в качестве актера состоялся в 1914 году. Это была картина «Драма в кафе футуристов № 13», где поэту досталась роль демона. К сожалению, лента не дожила до наших дней.

Следующей киноработой Владимира Владимировича стал немой фильм «Барышня и хулиган». Поэт сыграл здесь ключевую роль хулигана. Картина сохранилась, и в Сети можно ее посмотреть. Сюжет основан на повести «Учительница рабочих». Действие фильма перенесено в Россию начала XX века. История рассказывает о герое-хулигане, который влюбляется в учительницу и начинает ходить на ее занятия. Примечательно, что Маяковский сам написал сценарий и выступил одним из режиссеров.

Следующей картиной, где снялся поэт, стала лента «Закованная фильмой». Он сыграл здесь роль художника, а партнершей выступила его возлюбленная Лиля Брик.