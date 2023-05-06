Владимир Машков отличился со знаком «минус» на похоронах Юдашкина: вот что случилось

На похоронах Валентина Юдашкина случилось сразу несколько непредвиденных событий. Мало того, что на прощание с кутюрье явилась сама Алла Пугачева, недавно вернувшаяся в Россию из Израиля, так еще и Владимир Машков потерял всякий стыд.

Большинство звезд приехали на Троекуровское кладбище вовремя. В их числе были Клара Новикова, Олег Газманов, Надежда Бабкина и другие. Некоторые не смогли посетить мероприятие и прислали роскошные венки. Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Вызов» появился на месте с большим опозданием. Официально церемония началась в 11 утра, а артист добрался лишь спустя полчаса. Следом прибыл Николай Басков.

Судя по кадрам, опубликованным порталом MSK1, Машков преподнес к гробу звезды букет белых роз. Исполнитель хита «Шарманка» отдал предпочтение красным цветам. Оба никак пока не прокомментировали, что стало причиной их задержки.