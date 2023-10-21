Влади никогда не существовало: вот как на самом деле звали любовницу Высоцкого

Сегодня Марину Влади в России знают главным образом как любовницу Владимира Высоцкого. Но задолго до встречи с бардом она успела прославиться на всю Европу своей невероятной красотой и актерским талантом. Ее имя знали миллионы, но никто даже не догадывался, что она придумала его сама.

Очаровательная блондинка, как и три ее сестры, с детства занималась балетом. Марина всегда была самой талантливой и привлекательной среди девушек. Уже в 11 лет она начала сниматься в кино, тогда еще под настоящей фамилией. Звучный псевдоним актриса взяла себе через пару лет.

Марина родилась недалеко от Парижа, но по происхождению совсем не француженка. У ее матери были шведские и польские корни, а отец происходил из богатой московской семьи. При рождении девочку назвали Екатерина Марина Полякова-Байдарова. В 13 лет она потеряла отца. В память о нем будущая звезда решила взять фамилию Влади, от имени папы — Владимир.