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Киноафиша Статьи Влади обожала не за стихи: это блюдо Высоцкий готовил любимой по первому щелчку

Влади обожала не за стихи: это блюдо Высоцкий готовил любимой по первому щелчку

13 сентября 2023 17:00
Влади обожала не за стихи: это блюдо Высоцкий готовил любимой по первому щелчку

У знаменитого барда обнаружился неожиданный талант.

В отличие от многих звезд эстрады, Владимира Высоцкого не продвигали на высшем уровне. Кассетные записи талантливого музыканта расходились не благодаря, а вопреки воле руководства. Несмотря на всесоюзную любовь, артист был скромен в быту и даже ресторанам предпочитал домашнюю еду.

Друзья любили собираться в квартире Высоцкого, ведь хозяин всегда мог порадовать гостей вкусным угощением. Говорят, от кулинарных навыков звезды была в восторге его возлюбленная Марина Влади. Специально для французской актрисы бард готовил ароматный деликатес, который при этом совсем не сложен в исполнении.

Влади обожала цыпленка табака по рецепту своего русского избранника. Владимир Высокий не заморачивался с хитроумными ингредиентами, орудуя тем, что есть под рукой, но готовил с душой. Фирменный «Володин цыпленок» всегда удавался на славу.

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979), unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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