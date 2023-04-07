Влачит нищенское существование: от откровений отца Стаса Пьехи станет не по себе (фото)

Стас Пьеха никогда не был близок с отцом Пятрасом Герулисом. Тот ушел из семьи, когда будущему артисту был один год. Целых 13 лет родственники совсем не общались друг с другом.

Будучи 14-летним подростком, Стас приехал к отцу в Вильнюс. Вторая их встреча случилась спустя 23 года. На этот раз Пятрас навестил сына — неожиданно пришел на его концерт. Как музыкант Герулис высоко оценил творчество наследника, что стало для Пьехи большой честью.

После этого родственники ограничивались лишь тем, что изредка созванивались и поздравляли друг друга с праздниками. Стас отмечал, что помогает отцу финансово, но, как оказалось, толку от этого мало.

Герулис засветился в шоу «Ты не поверишь!», где признался, что влачит нищенское существование. Отец популярного артиста живет в маленькой квартире в панельной пятиэтажке, а обедает в столовой для малоимущих. Еще не так давно он зарабатывал тем, что давал выступления, но из-за проблем со здоровьем с творческой деятельностью пришлось распрощаться.

«Было время, когда не было еды совсем, выживал. Ходил по мусоркам», — выступил с шокирующим признанием Пятрас. Вспомнив про помощь от сына, Герулис отметил, что деньги приходят все реже, а суммы становятся все меньше. В одном из интервью Пьеха рассказал, что сократил расходы на отца, поскольку тот спускал все на горячительные напитки.