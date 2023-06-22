Вкусы весьма специфичные: вцепившуюся в нового ухажера Ани Лорак высмеяли публично

Ани Лорак больше не одинока. После болезненного развода с Муратом Налчаджиоглу звезда нашла утешение в объятиях нового возлюбленного.

Пикантные фотографии с избранником артистка опубликовала в соцсетях вскоре после новостей о свадьбе бывшего мужа. Певица вновь закрутила роман с иностранцем. Теперь она состоит в отношениях с инструктором по йоге Исааком Виджраку.

Вот только поклонники не рады за исполнительницу, поскольку считают, что она достойна лучшего. Внешность знойного испанца с африканскими корнями не понравилась фанатам Лорак. К тому же многие посчитали, что он очередной аферист, который ничего из себя не представляет.

Теперь интернет-пользователи насмехаются над звездой, дважды наступившей на одни и те же грабли.

«Не любит и не ценит себя. Вкусы у нее странные», «До чего же странный выбор мужчин», «Выбор выглядит как безысходный»,

— пишут в Сети.