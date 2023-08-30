Вкусы весьма специфичные: будете смеяться, кого считали эталоном красоты в китайских гаремах

Турецкие наложницы не шли с ними ни в какое сравнение.

При упоминаниях гаремов многие люди представляют себе пышногрудых наложниц в роскошных одеждах, танцующих вокруг султана. Однако традиция содержать большое количество любовниц была не только в Османской империи.

В Китае тоже были широко распространены гаремы, и в них было так же непросто попасть, как и в турецкие. Но критерии отбора были совершенно другими. Если наложницы султана были девушками фигуристыми, то в Древнем Китае ценились максимально плоские и худенькие красавицы. Эталоном считалась девушка без груди и талии и с узенькими бедрами.

Также предпочитали наложниц с удивленным выражением лица и тонкими покатыми плечами. Чтобы достичь такой фигуры, девочкам с малых лет перематывали грудную клетку и надевали специальный тугой жилет, чтобы затормозить развитие молочных желез. Из-за тесного одеяния им было тяжело дышать, что крайне негативно сказывалось на состоянии здоровья будущих наложниц.