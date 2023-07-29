Включишь телевизор и не узнаешь: после пластики Шарапова из «Доброго утра» стала другим человеком

Уже больше 20 лет Арина Шарапова является бессменной ведущей «Доброго утра». Журналистка практически каждый день будит миллионы поклонников не только в России, но и в других странах мира, к тому же давно считается эталоном женственности. Однако не так давно ведущая решилась на кардинальные перемены, которые шокировали ее поклонников.

Так, в первую очередь Шарапова избавилась от лишних килограммов. А после этого она отправилась к пластическим хирургам, которые сделали ее лицо более подтянутым и свежим.

При этом далеко не все поклонники остались в восторге от преображения Шараповой. По их мнению, ведущая превратилась в совершенно другого человека, потеряла индивидуальность, поскольку они не всегда узнают знаменитость на экране.