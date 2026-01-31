Оповещения от Киноафиши
Включила под вечер этот польский детектив – опомнилась только под утро: в нем всего 8 серий – легко осилите за уикенд

Включила под вечер этот польский детектив – опомнилась только под утро: в нем всего 8 серий – легко осилите за уикенд

31 января 2026 19:05
Включила под вечер этот польский детектив – опомнилась только под утро: в нем всего 8 серий – легко осилите за уикенд

Рейтинг слегка не дотянул до семерки, но пусть это вас не смущает.

Нашла на неделе очень неожиданную вещь – польский детективный сериал «Бреслау». И если вы, как и я, уже пересмотрели всё у скандинавов и испанцев, а душа просит новой атмосферы, – это идеальный вариант.

Действие происходит в 1936 году в Бреслау – это нынешний Вроцлав, но в то время поглощённый нацистской Германией. В центре сюжета – комиссар Франц Подольски, блестящий следователь, но абсолютно несчастный в жизни человек.

Его отстраняют от работы, а в городе как раз происходит жестокое убийство. Ради политического спокойствия Франца возвращают в игру, но преступления продолжаются, а прошлое и настоящее героя оказываются тесно переплетены.

Включила под вечер этот польский детектив – опомнилась только под утро: в нем всего 8 серий – легко осилите за уикенд

Меня покорила именно атмосфера. Чувствуется, что снимали с большой любовью к деталям: город, костюмы, музыка создают неповторимое ощущение тревожных 1930-х. Герой здесь не картонный, а живой: у него есть слабости, он совершает ошибки, и от этого история становится только убедительнее.

Сериал не напрягает: восемь серий пролетают легко, но без ощущения, что что-то недосказали. И да, это не история с однозначным хэппи-эндом, а, скорее, горькая и взрослая драма, где каждый выбор имеет цену.

Серил совсем чуть-чуть не доятнул до уверенной семерки: на Кинопоиске и IMDb ему поставили по 6.8 балла. Но смотреть его все равно интересно, и я не пожалела о потраченном времени.

Так что если вам захочется на выходных погрузиться во что-то стильное, умное и небанальное, очень рекомендую. Лично я теперь с нетерпением жду новостей о втором сезоне.

Фото: Кадр из сериала «Бреслау»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
