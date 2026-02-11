Включила это аниме из 12 серий, пока жду новые эпизоды «Магической битвы»: в итоге влюбилась с первых секунд – не зря оценка 8.0

Хотя тут вообще нет ни магии, ни битв. Ну, почти.

Поскольку я огромный фанат «Магической битвы», с начала января всё моё внимание приковано к выходу её третьего сезона. Это, конечно, счастье, но и испытание. Ведь эпизоды выходят по одному и только раз в неделю.

Чтобы как-то коротать время от четверга до четверга, я глянула тайтл, который давно пылился в моём списке «посмотреть». Он называется «Скейт: Бесконечность» (Sk8 the Infinity). Я особых надежд не возлагала, но в итоге это оказалось невероятно круто.

История начинается с паренька Реки, который просто живёт скейтбордингом. Однажды он знакомится с новичком в классе – Лангой, который приехал из Канады. И постепенно на почве общего увлечения у них завязывается дружба.

Большую часть времени это очень вайбовое аниме. По духу оно напоминает «Блю Лок» и другие спортивные тайтлы. Тут есть команда друзей, соревновательный дух и потрясающая динамика катания.

А еще здесь царит та самая летняя пляжная эстетика, как в начале второго сезона «Магички». В общем и целом аниме очень доброе, светлое и совсем не напрягает.

Есть, конечно, и немного мрачняка, связанного с лором одного из персонажей (спойлерить не буду, сами узнаете!). Причем на фоне всего этого веселья он настигает так внезапно, что порой кажется, что слеплены два разных аниме.

Но почему-то это все равно оказывается органично. Это сочетание хоть и вызыает диссонанс, но приятный. И совсем не портит общее впечатление, а лишь добавляет остроты.

Рейтинги у тайтла отличные: 7.8 на Кинопоиске и 8.0 на IMDb, а смотрится на одном дыхании, ведь тут всего 12 серий + OVA на 20 с небольшим минут.

Ходят слухи, что второй сезон вполне может выйти в 2026 году. Кстати, это оригинальный сериал, снятый не по манге. Мангу по нему начали рисовать уже позже.

И хотя тайтл не имеет ничего общего с «Магичкой», я всё равно его очень советую. Просто потому что он увлекает, не напрягает и в целом заслуживает внимания, ведь он далеко не самый раскрученный.

Такая вот моя личная рекомендация на период ожидания. А вы чем перебиваетесь, пока ждёте новые серии любимых тайтлов? Делитесь в комментариях!