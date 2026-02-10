Включила «для фона» – опомнилась под утро: 5 неожиданно цепляющих сериалов из России – от комедии до драмы

Знакомо чувство, когда включаешь новый сериал с мыслью «гляну серию и спать», а потом не можешь оторваться, ругаешь себя, но все же досматриваешь уже почти до финала? Вечно кажется, что уже точно пора выключать, но вот случается новый поворот, и хочется узнать, что будет дальше.

Именно такие истории я обычно и ищу: чтобы сюжет затянул с первых минут. При этом классно, если какие-то из проектов не будут требовать от тебя полного погружения в сложный лор с первых же минут.

В общем, помимо закрученных сценариев, люблю, когда можно что-то начать без особых обязательств, а закончить с чувством приятно потраченного времени.

В эту подборку я как раз включила пять таких российских сериалов. Здесь есть и легкие комедии, которые расслабят мозг, и напряженные драмы.

Объединяет их одно – качественная история, которую не хочется бросать. Держите пять свежих и очень разных проектов, которые рискуют украсть ваш вечер… а может, и все выходные.