Включил самую рейтинговую серию «Магической битвы» — и услышал песню на русском: 9,8 получили заслуженно

24 января 2026 18:07
Не уровень «Стального алхимика», но тоже забавный факт.

Четвёртая серия третьего сезона «Магической битвы» не просто стала самой высокой в рейтингах (9.8 баллов), но и удивила русскоговорящих зрителей. В её эмоциональной кульминации студия MAPPA использовала фрагмент русского романса «Однозвучно гремит колокольчик», написанного в 1853 году композитором Александром Гурилёвым.

История песни трагична и поэтична: её стихи были найдены в кармане у замерзшего насмерть ямщика Ивана Макарова. Меланхоличная мелодия, повествующая о тоске одинокого путника, идеально легла на одну из ключевых сцен серии, прощание Маки с сестрой, убитой собственным отцом.

Этот неожиданный музыкальный выбор стал для фанатов неожиданностью. Русский романс XIX века, путешествуя сквозь время и пространство, вписался в японское аниме о магии и проклятиях как влитой. Признаюсь, я сам не с первого раза понял, что звучит русская песня, но создатели «Магической битвы» в очередной раз показали своё внимание к деталям, уважив своих русскоязычных фанатов.

Фото: Кадр из аниме «Магическая битва»
Игорь Мустафин
