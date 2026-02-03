Включил этот сериал на фоне, спустя 10 минут забросил работу: финны сняли «пушку» про историю Nokia

Думал, включу «Сделано в Финляндии», чтобы на фоне играло что-то помимо музыки, дескать, послушаю про бизнес, пока пишу. Через 10 минут обнаружил себя полностью погружённым в мир Финляндии конца 80-х, с отложенным ноутбуком и нежеланием возвращаться к реальности.

Сериал не пытается поразить размахом огромной корпорации, а показывает грязную изнанку, момент, когда Nokia была на грани. 1988 год, Финляндия. Компания — крупный, но разрозненный конгломерат, который производит всё: от шин и бумаги до телевизоров. Её акции стремительно падают, а гендиректор Кари Кайрамо совершает самоубийство на фоне провальных инвестиций. Именно с этого кризиса всё и начинается.

В тот же момент в офис приходит иск от Motorola с обвинениями в плагиате. И пока руководство в панике, за дело берётся юрист Катарина Тамми — молодая девушка, которая только что устроилась в компанию. Ей предстоит разбираться не только с юридическими войнами, но и с мужским коллективом. Не бойтесь, эта линия не раздражает.

Параллельно идёт другая история — на уровне цеха. Группа инженеров во главе с Ристо Сальмихеном в обстановке строжайшей секретности пытается собрать первый компактный GSM-телефон. У них нет ресурсов Apple или Motorola, только паяльники, чертежи и уверенность, что будущее — за мобильной связью.

Сериал заканчивается в 1992 году, с выходом Nokia 101 — одного из первых массовых мобильников. Он не показывает дальнейший взлёт до статуса культового бренда и последующее падение. Вместо этого остаётся ощущение, что ты стал свидетелем восхождения убыточной компании, увидел, как реально работал бизнес в 90-е. После просмотра по-другому смотришь на любую старую технику в ящике — сразу представляешь таких же людей, которые её собирали, спорили и просто делали свою работу.