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Киноафиша Статьи «Включил это на диете. Сижу и плачу»: 5 аниме о еде, которые лучше не смотреть на голодный желудок — онигири и терияки вместо интриг и драки

«Включил это на диете. Сижу и плачу»: 5 аниме о еде, которые лучше не смотреть на голодный желудок — онигири и терияки вместо интриг и драки

27 июля 2025 21:30
«Включил это на диете. Сижу и плачу»: 5 аниме о еде, которые лучше не смотреть на голодный желудок — онигири и терияки вместо интриг и драки

Желание перекусить с первых секунд усиливается втрое.

Вы ведь точно видели уморительные и чуть-чуть печальные видео, на которых собаки облизывают телевизор, по которому показывают жарку мяса? Вот и с этими аниме происходит примерно то же самое, только вместо собаки — вы, а на экране — жареная курица, рамен, сладкие бобы и что-то подозрительно хрустящее.

«Включил это на диете. Сижу и плачу»: 5 аниме о еде, которые лучше не смотреть на голодный желудок — онигири и терияки вместо интриг и драки

«Повар-боец Сома»

Когда визуальный экстаз доводит до гастрономической истерики

Ученик поварской академии устраивает настоящие кулинарные баттлы с эффектами, как в боевом сенэне. Но вместо фаерболов — фуа-гра, вместо мечей — ножи сантоку, а после дегустации герои иногда теряют одежду от восторга. Реализма тут ноль, но смотреть — вкусно до неприличия.

«Я просто хотел залипнуть в симпатичный сериальчик. Через пять минут жарил яйца. В три часа ночи. Соль, перец, слезы по диете...» — шутят на Reddit.

«Включил это на диете. Сижу и плачу»: 5 аниме о еде, которые лучше не смотреть на голодный желудок — онигири и терияки вместо интриг и драки

«Кулинарные скитания в параллельном мире»

Магия? Нет, просто суп из кабанавра

Герой попадает в фэнтези-мир без боевых способностей, зато с навыком «онлайн-супермаркет». Заказывает японские продукты, готовит говядину терияки — и покоряет этим даже легендарного волка. Половина сюжета — жарка мяса, вторая половина — восхищенные морды монстров.

«Кажется, я смотрю это не ради сюжета. Я просто хочу стать этим фенриром и нюхать суп», — пишет один из зрителей, и это 0% осуждения и 100% — понимания.

«Включил это на диете. Сижу и плачу»: 5 аниме о еде, которые лучше не смотреть на голодный желудок — онигири и терияки вместо интриг и драки

«Мастер готовки»

«Драконий жемчуг» для тех, кто предпочитает лапшу

Китай времен династии Цин. Юный гений Мао путешествует по стране, побеждает злых поваров и готовит такие блюда, что на фоне них даже закат бледнеет.

Эпичность зашкаливает, спецэффекты везде, даже в кастрюле, а уж финальные блюда — сплошная гастропоэзия.

«Никогда не думал, что буду плакать из-за черной курицы. Но вот я. Сижу. Плачу. Голодный. Включил это на диете и горько пожалел», — нагоняют интригу в обзорах.

«Включил это на диете. Сижу и плачу»: 5 аниме о еде, которые лучше не смотреть на голодный желудок — онигири и терияки вместо интриг и драки

«Маканай: Готовим для дома майко»

Где каждый обед — акт заботы и дзэн

Киё не стала майко, но стала главной поварихой в доме учениц. Каждый эпизод — неспешная медитация с акцентом на продукты, сезонность и искреннюю теплоту. Меньше анимационных всплесков, больше ощущения уюта и запаха домашней еды.

«Если бы уют можно было есть ложкой — он бы пах как утренний рис с мисо и пирожки с анко».

«Включил это на диете. Сижу и плачу»: 5 аниме о еде, которые лучше не смотреть на голодный желудок — онигири и терияки вместо интриг и драки

«Кафе из другого мира»

Исекай, где нет квестов. Только второе и десерт

В обычном токийском ресторане по выходным открывается дверь в другой мир. Эльфы, демоны, драконы — все приходят поесть, а не убивать. В «Кафе из другого мира» нет никакой суеты, только томленая говядина и терапия через омлет.

«Меня не волнует, спасут ли они мир. Лишь бы драконша заказала еще порцию карри», — переживают в Сети.

Итого: смотреть на голодный желудок строго запрещено. Серьезно.

Эти сериалы не вызывают аппетит — они превращают его в одержимость. Каждая сцена, каждый крупный план — это гастроудар под дых. Даже если вы только что поели, уже через десять минут начнете рыться в шкафу в поисках чего-то вкусного (и под соевым соусом).

А уж если смотрите в компании — готовьтесь к коллективному заказу лапши в три ночи и спорам, у кого получится омурайсу лучше, чем у Киё.

Приятного!

Ранее мы писали: Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет

Фото: Кадр из аниме «Повар-боец Сома» и других аниме
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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