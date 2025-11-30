«Включала фоном – залипла на ночь»: уникальный Sci-Fi в стиле «Звездных войн» от автора «Сверхов» в России смотрело 1,5 человека

Меню
30 ноября 2025 13:17
Но даже они сериал уже забыли.

Представьте: вы щелкаете пультом в поисках чего‑то ненавязчивого, запускаете незнакомый сериал «фоном» – и вдруг понимаете, что уже третий час ночи, а вы не можете оторваться. Именно так многие и открывают для себя «Космос: Далекие уголки» (Space: Above and Beyond) – забытый шедевр 1990‑х, который умудряется быть одновременно и зрелищной космооперой, и пронзительной военной драмой.

О чем это вообще?

На первый взгляд, сюжет кажется классическим: далекое будущее, человечество ведет неравный бой с инопланетной расой Чигов, а в центре событий – отряд пилотов «Дикие карты».

Но уже через пару серий становится ясно: это не просто «еще одна история про космические баталии».

Авторы Глен Морган и Джеймс Вонг (те самые, что работали над «Секретными материалами» и позже создали «Пункт назначения») намеренно ломают каноны.

Здесь люди – не всесильные покорители галактики, а уязвимые бойцы, вынужденные сражаться с противником, у которого есть технология перемещения быстрее света. А еще в истории замешаны Ин Витро – искусственно выращенные солдаты, которых общество считает людьми второго сорта и Силикаты – андроиды, поднявшие восстание против создателей.

Такой многослойный конфликт превращает сериал в размышление о предрассудках, цене войны и человеческой стойкости – и это куда глубже, чем можно ожидать от «космического боевика».

Кто стоял за созданием?

За проектом – команда, которой можно доверять.

Один из режиссеров – Томас Дж. Райт, причастный к «Сверхъестественному» и «Светлячку», музыку написала Ширли Уокер (автор саундтреков к мультсериалу «Бэтмен»), среди постановщиков – Дэвид Наттер, позже снявший пилоты «Тайн Смолвиля» и все тех же «Сверхов».

При таком составе неудивительно, что даже космические бои выглядят не только эффектно, а но осмысленно: каждый выстрел, каждый маневр – часть общей истории, а не «красивый фон».

Почему его не оценили вовремя?

Сериал прожил всего один сезон (23 эпизода) – и это главная трагедия. Причины кроются в политике канала Fox, который в 1990‑е славился умением «убивать» перспективные sci‑fi‑проекты на взлете.

«Космос: Далекие уголки» разделил судьбу «Светлячка»: гениальный, но недооцененный, он закончился на клиффхэнгере, оставив зрителей с вопросом «А что дальше?».

При этом сегодня сериал популярен, но лишь в узких кругах ценителей Sci-Fi: на Кинопоиске – рейтинг 7.1 при чуть более 1 000 оценок (и 5/6 хороших рецензий), на IMDb – 7.8.

Что говорят зрители?

Фанаты описывают опыт просмотра коротко, но емко:

«Включила фоном – залипла на ночь», «Забудьте современные „Звездные войны“ – этот сериал как минимум не хуже».

Многие отмечают, что даже спустя годы сериал не выглядит устаревшим: космические сражения динамичны, персонажи вызывают сопереживание, а темы дискриминации и морального выбора остаются актуальными.

Стоит ли смотреть сегодня?

Определенно. Если вы:

  • любите «Звездные войны», но хотите чего‑то менее пафосного и более человечного;
  • цените истории, где война – не фон для геройства, а испытание для души;
  • ищете сериал, способный удивлять (например, финальным твистом про «жадного миллиардера», из‑за которого все и началось).

«Космос: Далекие уголки» – это не «еще один sci‑fi». Это история о том, как даже в безнадежной войне можно сохранить достоинство. И, судя по отзывам, она по‑прежнему способна захватить с первой серии – даже если вы включили ее «просто фоном».

Фото: Кадр из сериала «Космос: Далекие уголки», кадр из фильма «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»
Алексей Плеткин
