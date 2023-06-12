Вкалывали за копейки: раскрыты унизительные гонорары известных советских актрис

То, что в Голливуде даже актрисам первого эшелона платят гонорары значительно меньше, чем среднестатистическим актерам-мужчинам, давно ни для кого не секрет. Но вот то, что в Советском Союзе промышляли аналогичным непотребством, для многих россиян стало открытием.

Но факт остается фактом. В «совке», как и в Штатах, труд актера мужского пола всегда и во всем оценивался выше, чем такой же труд женщины. Представительницы прекрасного пола порой, чтобы оставаться на плаву, вынуждены были работать буквально за копейки.

Светлане Светличной, которая, к слову, чуть ли не первая во всем Союзе, разделась на камеру в «Бриллиантовой руке», заплатили за съемки 346 рублей. Сколько заплатили Юрию Никулину за роль Горбункова в этой комедии? 5188 рублей.

Наталья Селезнева тоже пострадала от «мужского мира». За роль в «Иване Васильевиче» она обогатилась на 362 рубля. В то время как Александр Демьяненко получил 1660 рублей, а Леонид Куравлев — 2313.

Кавказская пленница Наталья Варлей пошла дальше коллег. Она получила 1200 рублей за съемки. А вот Георгий Вицин за роль второго плана в этом же кино заработал 3389.