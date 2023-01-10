Визуальный тест: отличите реальный предмет от нарисованного

Не секрет, что живопись возникла гораздо раньше фотографии. Если изначально перед художниками не стояло задачи передать внешность человека на портрете в мельчайших деталях - в средние века, например, приходилось строго следовать канону, то впоследствии живописцы начали соперничать в стремлении изобразить модель как можно более похожей на оригинал. А после появления фотоснимков художники приняли новый вызов: можно ли с помощью красок, кистей и карандашей воссоздать реальность столь же точно и детально, как фотоаппарат? Термин “гиперреализм”, которым обычно обозначают это направление в искусстве, появился в 1970-х годах. Его придумал бельгийский антиквар Изи Брашо как альтернативу термину “фотореализм”. Именно Брашо первым в мире организовал выставку работ гиперреалистов, которая произвела настоящий фурор в мире искусства и выела новый жанр на международный уровень.

Сегодня мастерство художников-гиперреалистов выросло до такой степени, что их работы вполне можно перепутать с фотографиями. Способны ли ввести вас в заблуждение чрезмерно реалистичные картины? Проверьте свою интуицию с помощью нашего теста.