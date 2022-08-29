Визуальный тест: Насколько вы мудрый человек?

Для большинства людей мудрость является синонимом зрелости и опыта, однако похвастаться мудрым взглядом на вещи могут и представители молодого поколения. Несмотря на то, что мудрость, казалось бы, явление неосязаемое и с трудом поддающееся изучению, исследователи все равно пытаются разобраться в его природе. Так, например, в прошлом году ученые из Калифорнийского университета поделились с общественностью результатами эксперимента, направленного на изучение взаимосвязи между одиночеством и мудростью. В нем поучавствовали 147 респондентов, возраст которых был от 18 до 85 лет. Испытуемые прошли специальные тесты, в первом из них они отметили уровень своего одиночества и мудрости, во втором им было предложено рассмотреть фотографии лиц, на которых отражались различные эмоции - злость, грусть, радость и т.д.При этом ученые фиксировали активность мозга респондентов. Выяснилось, что люди, считавшие себя мудрецами, в большей степени реагировали на радосные лица, чем на злые, при этом когнитивные процессы в их мозге ускорялись.

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