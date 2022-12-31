Визуальный тест: как будут выглядеть ваши отношения мечты

Романтические отношения - непростая вещь. Чтобы понять друг друга, притереться, принять такими, какие есть, требуется время. Не все готовы мириться со сложностями, которые подстерегают пару на определенном этапе развития романа, и сбегают в этот момент. Вот только, утверждают ученые, смена партнера в большинстве случаев не влияет на динамику отношений. Ученые из Канады и Германии на протяжении восьми лет наблюдали за романтическими отношениями пятисот добровольцев. Результаты исследования позволили выдвинуть тезис о том, что даже вступив в другую связь, человек все равно повторяет предыдущий сценарий. Респонденты рассказывали ученым о разных аспектах своих отношений с теми или иными партнерами, и оказалось, что в разных отношениях эти аспекты не слишком видоизменялись. Не обошлось без исключений - на начальном этапе романа частота сексуальных контактов и восхищение партнером возрастали, но в остальном все данные были без изменений.

Как будут выглядеть отношения вашей мечты? Если вы никогда не задумывались над этим, предлагаем пройти наш тест. Он подскажет, чего вы ждете от романтической связи в целом и от своего партнера.