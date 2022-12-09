Визит к хирургу оказался фатальным: пластика Деми Мур повергнет в шок (фото)

Для поддержания своей молодости и красоты Деми Мур не раз обращалась к пластике. Вот только далеко не все из хирургических вмешательств прошли успешно.

Звезда экрана многое изменила в себе. Например, она сделала блефаропластику, ринопластику, маммопластику, лифтинг нижней трети лица и шеи, а также прибегала к уколам красоты. Результат этих манипуляций оказался довольно успешным. Однако на достигнутом знаменитость не остановилась.

В результате один из ее визитов к хирургу стал фатальным. Экс-супруга Брюса Уиллиса решила удалить комки Биша, чтобы сделать скулы более выразительными. Все это привело к плачевным последствиям: на лице артистки появились провалы, а линия ее губ «съехала» из-за большой потери объема жировых тканей.

Такие резкие изменения в облике некогда привлекательной Мур повергли ее поклонников в шок. Теперь им остается только смириться с тем, что их любимая актриса никогда не будет прежней.