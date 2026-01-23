Оповещения от Киноафиши
Визири в Османской империи могли избежать казни лишь одним кошмарным способом: но Ибрагиму-паше не дали даже шанса

23 января 2026 09:25
Турецкий сериал бы не рискнул показывать столь жесткий обычай.

Приговоренные к смерти опальные османские визири, уверяют историки, имели все шансы «отделаться» ссылкой вместо казни. Конечно, если они величавые «паши» не игнорировали зарядку и выходили с утра на пробежку. Впрочем, Ибрагима-пашу в «Великолепном веке» (да и в реальности тоже) даже это бы не спасло.

Представьте себе картину: только что осужденный на смерть сановник в дорогих, но неудобных для бега одеждах получает последний шанс.

По сигналу он должен был рвануть через все дворцовые сады от места объявления приговора до Балыкхане Капысы (Рыбных ворот) на берегу Босфора. За порогом ворот его ждала лодка в пожизненную ссылку. Называлось действо «Гонка со смертью»

История звучит дико, но источники XIX века действительно её фиксируют. Именно фиксируют — без гарантий, что практика была массовой и регулярной.

Однако это был не обычный кросс. Прямо за визирем бежал главный садовник — Бостанджи-баши. В его руках был тот самый шелковый шнурок, предназначенный для удушения.

Если чиновник успевал добежать и переступить порог — ссылка, если нет — приговор приводился в исполнение прямо на гравиевой дорожке, под кронами кипарисов.

К сожалению для Ибрагима, Сулейман Великолепный не был сторонником спортивных состязаний со своими бывшими фаворитами. В 1536 году великого визиря не стали заставлять бегать. Вместо этого его задушили после ужина с султаном.

Видимо, Сулейман посчитал, что для человека, который мог сказать «Я управляю государством», любая формальность в виде забега была уже излишней.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
