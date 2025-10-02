«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей

Юра Борисов снова в центре внимания — но на этот раз не из-за «Оскара», а из-за того, что едва не устроил ЧП прямо на съемочной площадке.

Актер, недавно прославившийся за рубежом, играет ключевую роль в масштабном проекте Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Сериал рассказывает о событиях 1905–1924 годов, когда на фоне бунтов и перемен рождалась новая страна. Борисову достался образ Михаила Прохорова — офицера охранки, чья судьба тесно переплетается с драматическими страницами истории.

Дорогая сцена

Во время съемок одной из самых ярких сцен актера ждал неожиданный инцидент. В эпизоде танца с Матильдой Кшесинской, знаменитой примой Мариинского театра и возлюбленной Николая II (ее играет Ольга Лерман), артисты так увлеклись танцем, что Борисов задел столик с графинами и бокалами.

На первый взгляд — обычный реквизит. Но после дубля актер узнал, что чуть не уронил предметы антиквариата стоимостью около полутора миллионов рублей.

Поворачиваюсь и вижу белые лица реквизиторов: "Ты сейчас чуть на полтора миллиона тут все не уронил". Оказывается, все это было антикварное, включая столик, — рассказал Юра.

К счастью, эпизод закончился без потерь, а на площадке осталась только история о том, как в сериале едва не появилась самая дорогая секундная сцена. Если бы реквизит пострадал, то никакие «Оскары» Борисову бы не помогли рассчитаться.

Первые четыре серии «Хроник русской революции» выйдут уже 10 октября в онлайн-кинотеатрах.

