Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей

«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей

2 октября 2025 15:13
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей

Едва не допустил самую дорогую ошибку в карьере.

Юра Борисов снова в центре внимания — но на этот раз не из-за «Оскара», а из-за того, что едва не устроил ЧП прямо на съемочной площадке.

Актер, недавно прославившийся за рубежом, играет ключевую роль в масштабном проекте Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Сериал рассказывает о событиях 1905–1924 годов, когда на фоне бунтов и перемен рождалась новая страна. Борисову достался образ Михаила Прохорова — офицера охранки, чья судьба тесно переплетается с драматическими страницами истории.

Дорогая сцена

Во время съемок одной из самых ярких сцен актера ждал неожиданный инцидент. В эпизоде танца с Матильдой Кшесинской, знаменитой примой Мариинского театра и возлюбленной Николая II (ее играет Ольга Лерман), артисты так увлеклись танцем, что Борисов задел столик с графинами и бокалами.

На первый взгляд — обычный реквизит. Но после дубля актер узнал, что чуть не уронил предметы антиквариата стоимостью около полутора миллионов рублей.

Поворачиваюсь и вижу белые лица реквизиторов: "Ты сейчас чуть на полтора миллиона тут все не уронил". Оказывается, все это было антикварное, включая столик, — рассказал Юра.

«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей

К счастью, эпизод закончился без потерь, а на площадке осталась только история о том, как в сериале едва не появилась самая дорогая секундная сцена. Если бы реквизит пострадал, то никакие «Оскары» Борисову бы не помогли рассчитаться.

Первые четыре серии «Хроник русской революции» выйдут уже 10 октября в онлайн-кинотеатрах.

Ранее мы писали: Не в масть тебе такая погоня, дядь: самая дорогая сцена «Матрицы: Перезагрузка» обошлась в бюджет «Утомленных солнцем 2»

Фото: Кадры из сериала «Хроники русской революции»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Нюхач, альфач и усач: 3 новых русских сериала, которые с вероятностью в 90% обошли вас стороной Нюхач, альфач и усач: 3 новых русских сериала, которые с вероятностью в 90% обошли вас стороной Читать дальше 3 октября 2025
Стерли на экране, но след остался: куда в «Мажоре» пропала татуировка Прилучного Стерли на экране, но след остался: куда в «Мажоре» пропала татуировка Прилучного Читать дальше 30 сентября 2025
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть Читать дальше 3 октября 2025
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе Читать дальше 3 октября 2025
Ляпов нет, зато есть Хабенский и Серебряков: историк выбрал 3 идеальных российских исторических сериала — сняты как по учебнику Ляпов нет, зато есть Хабенский и Серебряков: историк выбрал 3 идеальных российских исторических сериала — сняты как по учебнику Читать дальше 3 октября 2025
Это не Тоскана, но спутать легко: после «Виноделов» зрители засобирались на юг — вот где снимали самые живописные сцены Это не Тоскана, но спутать легко: после «Виноделов» зрители засобирались на юг — вот где снимали самые живописные сцены Читать дальше 3 октября 2025
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше 3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше Читать дальше 2 октября 2025
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер «Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер Читать дальше 2 октября 2025
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые» Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые» Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше