Визажист накрасил женщину так, что ее приняли за покойницу: такое не забыть (фото)

Искусство макияжа заметно продвинулось вперед за последние несколько лет. Популярность этой сферы привлекает внимание и не очень хороших специалистов, которые плохо владеют различными техниками и навыками мейкапа.

Пользователей особенно поразила работа одного визажиста, чье мастерство вызывает массу вопросов. На фотографии можно увидеть женщину с огромными накладными ресницами и темно-фиолетовыми тенями. В похожем, но более светлом оттенке выполнен и макияж губ. Такая палитра цветов сделала из клиентки настоящую покойницу, с которой вот-вот будут прощаться родственники.

Неудачный мейкап стал популярным, и миллионы пользователей его оценили. Однако многие были в недоумении от работы мастера.