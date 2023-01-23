Визажист накрасил женщину так, что ее приняли за покойницу: такое не забыть (фото)
Клиентка точно не забудет этот опыт.
Искусство макияжа заметно продвинулось вперед за последние несколько лет. Популярность этой сферы привлекает внимание и не очень хороших специалистов, которые плохо владеют различными техниками и навыками мейкапа.
Пользователей особенно поразила работа одного визажиста, чье мастерство вызывает массу вопросов. На фотографии можно увидеть женщину с огромными накладными ресницами и темно-фиолетовыми тенями. В похожем, но более светлом оттенке выполнен и макияж губ. Такая палитра цветов сделала из клиентки настоящую покойницу, с которой вот-вот будут прощаться родственники.
Неудачный мейкап стал популярным, и миллионы пользователей его оценили. Однако многие были в недоумении от работы мастера.
«Я думал, это грим для морга», «Вот почему я не хочу на похороны...», «Она похожа на труп!», «Она мертва? », «Эти тени для век на самом деле напугали меня», — отметили комментаторы.