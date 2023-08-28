Визажист из России превращает серых мышек в голливудских див (фото до и после)

Каждая девушка мечтает обладать эффектной внешностью и быть непохожей на всех остальных. Иногда преобразится представительницам прекрасного пола помогает работа профессиональных визажистов.

Стилист из Санкт-Петербурга Ульяна Старобинская известна тем, что даже самую обычную женщину она может превратить в невероятную красотку. Она легко находит те индивидуальные черты у своих клиенток, которые можно подчеркнуть.

Так, например, девушка с пухлыми щечками и узкими губами благодаря работе визажиста приобрела неподражаемый облик. Мастер акцентировала невероятно глубокий зеленый оттенок глаз клиентки, сделав ей яркий цветной макияж. А контуринг румянами позволил выделить скулы.

Игру с оттенками стилист предложила и для голубоволосой Мальвины. Макияж был выполнен в розово-синих тонах, которые оттенили бледную кожу девушки.

А одна из клиенток Старобинской оказалась обладательницей необычных раскосых глаз. Накладные ресницы и оригинальные тени в бронзовых оттенках сделали этот взгляд по-настоящему лисьим.

Нежной голубоглазой тургеневской девушке стилист предложила аккуратное преображение с классическими черными стрелками и яркими красными губами. В таком облике не потерялась естественная красота.

Поработала визажист и со смуглыми красавицами. Плотный тон и контуринг скрыл все несовершенства кожи, а накладные ресницы сделали глаза объемнее. Образ завершала помада оттенка фуксии.