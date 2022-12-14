«Вий» покажется сказкой: от Инны Чуриковой в первом советском фильме ужасов оторопь берет

Мистический жанр как-то не прижился в советском кино, несмотря на некоторые удачные попытки режиссеров. Одной из таких можно по праву назвать картину «Тучи над Борском», которая вышла в 1961 году.

Впрочем, считать фильм мистическим в полной мере нельзя. Это серьезная психологическая драма с явным антирелигиозным уклоном. Сюжет рассказывает о старшекласснице-изгое Оле Рыжовой, попавшей в секту пятидесятников. С этого момента ее жизнь кардинально меняется, и, как нетрудно догадаться, не в лучшую сторону.

Несмотря на солидный возраст картины, до сих пор пользователи Сети обсуждают ее с неподдельным интересом: «Браво операторам, фильм получился реально страшным. Глаза актеров, море оттенков серого, зловещая таинственность образов сектантов, постоянный ветер...», «Первый настоящий советский фильм ужасов», «Великолепный правдивый фильм о манипулировании душой человека».

Зрители обратили особое внимание на образ, воплощенный Инной Чуриковой. Она сыграла небольшую, но заметную роль старшеклассницы Райки: актриса выглядела простовато и наивно, и никто не прочил ей карьеру кинозвезды. Примечательно, что сам фильм даже спустя столько лет будоражит умы зрителей.