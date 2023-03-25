Витас скрывал свою возлюбленную даже от продюсера: причина шокирует (фото)

Личная жизнь Витаса долгое время была скрыта не только от его поклонников и любопытных журналистов, но даже и от продюсера певца. Казалось, что у этого эпатажного исполнителя с невероятным голосом и любовью к космическим образам просто нет потребности во второй половинке. Но в реальности все обстояло иначе.

В 19 лет талантливый юноша познакомился со Светланой Гранковской и когда решил переехать в столицу, увёз возлюбленную с собой. Однако он не афишировал свои отношения с девушкой. Такая скрытность оправдывается тем, что на момент встречи с певцом красавице было всего 15 лет, и она была ещё слишком юна.

Впрочем, сегодня супруги уже не скрывают свои чувства, которые на протяжении более 20 лет остаются такими же крепкими. В этом браке появились две прекрасные дочери — Алла и Алиса, а также сын Максим.