Витаминная бомба: Высоцкая постоянно ест это копеечное блюдо на завтрак

Юлия Высоцкая уже много лет делится со всей страной сложными авторскими рецептами. Супруга Андрея Кончаловского учит зрителей готовить замысловатые деликатесы, как из ресторанов. Однако в реальности рацион телезвезды оказался намного проще и «демократичнее».

Высоцкая признается, что она, как и другие россиянки, ходит на рынок, чтобы купить свежие фрукты и овощи. Фаворит артистки — это молодой и сочный перец, который знаменитый кулинар предпочитает на завтрак. Рецепт идеальной утренней трапезы Юлии Высоцкой элементарен: нарезать овощ палочками или толстой соломкой и подавать с творожным сыром.

Когда свежий перец и салаты надоедают, ведущая фарширует свой любимый продукт: с пшеном и шпинатом или же индейкой и сыром сулугуни. Другой способ — запечь овощ с грецкими орехами. Этим поделилась звезда в своем Telegram-канале.