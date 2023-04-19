Виталий Соломин отказался от роли из-за женщины: увидев его избранницу, поймете почему

Виталий Соломин обрел семейное счастье лишь во втором браке. Свою любовь актер нашел на съемочной площадке фильма Петра Тодоровского «Городской романс», в котором должен был играть главную роль. Однако засветиться в этом проекте актеру не довелось.

Его экранной партнершей должна была стать непрофессиональная актриса Мария Леонидова. Скромная студентка идеально смотрелась в образе простой и наивной Маши, поэтому тут же была утверждена на роль. Так и она познакомилась с Соломиным, который год назад развелся с женой и был совершенно свободен.

Артист потерял голову при виде Леонидовой и начал оказывать ей знаки внимания.

Все бы ничего, но это мешало ему как следует вжиться в роль. Звезда экрана понимал, что может остаться без работы, но был не в силах совладать с нахлынувшими на него чувствами.

Последствия не заставили себя ждать. На место Соломина Тодоровский взял другого актера. Однако Виталий Мефодьевич ничуть не пожалел о том, что ради женщины отказался от участия в фильме. Впоследствии он женился на юной красавице, с которой был неразлучен до самой смерти.