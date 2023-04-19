Виталий Соломин отказался от роли из-за женщины: увидев его избранницу, поймете почему
Актер не смог совладать со своими чувствами.
Виталий Соломин обрел семейное счастье лишь во втором браке. Свою любовь актер нашел на съемочной площадке фильма Петра Тодоровского «Городской романс», в котором должен был играть главную роль. Однако засветиться в этом проекте актеру не довелось.
Его экранной партнершей должна была стать непрофессиональная актриса Мария Леонидова. Скромная студентка идеально смотрелась в образе простой и наивной Маши, поэтому тут же была утверждена на роль. Так и она познакомилась с Соломиным, который год назад развелся с женой и был совершенно свободен.
Артист потерял голову при виде Леонидовой и начал оказывать ей знаки внимания.
Все бы ничего, но это мешало ему как следует вжиться в роль. Звезда экрана понимал, что может остаться без работы, но был не в силах совладать с нахлынувшими на него чувствами.
Последствия не заставили себя ждать. На место Соломина Тодоровский взял другого актера. Однако Виталий Мефодьевич ничуть не пожалел о том, что ради женщины отказался от участия в фильме. Впоследствии он женился на юной красавице, с которой был неразлучен до самой смерти.