Вирус а-ля COVID и человек-мусорка: лучший роман в карьере Кинга получит уже третью экранизацию — и сперва в ней должен был сняться Аффлек

От проекта в свое время отказались несколько значимых голливудских деятелей.

«Противостояние» — один из самых масштабных романов Стивена Кинга и, по мнению многих фанатов, его абсолютный магнум опус. И теперь он снова попадёт на экран.

Paramount Pictures готовит кинокартину по мотивам постапокалиптического эпоса, а за постановку возьмётся Даг Лайман — режиссёр «Идентификации Борна», «Мистера и миссис Смит» и «Грани будущего».

Для киноверсии уже ищут сценаристов, и это одна из самых горячих заявок Голливуда: роман объёмом в 1152 страницы — материал масштабный и невероятно плотный.

История разворачивается в Америке, опустошённой смертоносным вирусом, и сводит выживших в эпическом конфликте добра и зла. В центре сюжета — группа героев, включая пророчицу Мать Абигейл и нестабильного пиромана по прозвищу Мусорный Бак, сражающихся с демоническим Рэндаллом Флэггом в руинах Лас-Вегаса.

Это уже не первая попытка экранизации. Мини-сериалы выходили в 1994 и 2020 годах, а комикс-версию выпустила Marvel. Но именно полнометражный фильм многие годы оставался несбыточной мечтой — от проекта в разное время отказывались Джордж Ромеро, Дэвид Йейтс и даже Бен Аффлек. Теперь Лайман и Paramount планируют уложить эпос в одну большую ленту — без трилогий и сериалов.

Пока неизвестно, кто сыграет ключевых героев, но сама новость о старте производства — уже сенсация. Особенно на фоне недавних успешных экранизаций Кинга, от «Обезьяны» до «Жизни Чака». Не забываем, что на носу у нас «Долгая прогулка» и «Бегущий человек» от Эдгара Райта. Судя по всему, Голливуд совсем не устал от Короля ужасов, а даже наоборот — Фабрика грез готова экранизировать всё.

Ранее мы писали: Ох уж эти дети: до 4 сезона «Извне» — не меньше года, но этот новый сериал по Кингу уже назвали его идеальной заменой