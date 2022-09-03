Виновный покаялся: возмутительной оплошности из фильма «В джазе только девушки» нашлось объяснение

Умопомрачительную комедию «В джазе только девушки» в нашей стране любят не меньше, чем родную советскую классику. Настолько обаятельными и смешными получились образы главной голливудской красотки и ее веселых «напарниц». Но, как и во многих других великих картинах, в этой не обошлось без эксцессов. Причем за некоторые из них виновников долгое время не могли простить.

Речь, конечно, о главной звезде фильма Мэрилин Монро. К началу съемок актриса была уже настолько популярна, что изначально и вовсе думала не участвовать в проекте, потому что устала от образа глупых красивых дурочек, а здесь с ним снова пришлось бы столкнуться. Но однозначного ответа она не давала и долго медлила, чем тормозила весь процесс.

Когда звезда, наконец, созрела и согласилась, создатели ленты приступили к съемкам. Но тут Монро стала постоянно опаздывать, спорить с режиссером и не соглашаться с прописанными репликами. Апофеозом непослушания стало то, что женщина начала приходить на площадку с невыученными словами и просто не могла запомнить короткие фразы, из-за чего сцены приходилось постоянно переснимать.

Один момент ей давался настолько тяжело, что режиссер пошел на уступки. Он написал на дощечке фразы, которые актриса должна была произнести, а та читала их во время работы в кадре. Послабление, конечно, было замечено и критиками, и зрителями. В сцене, когда Монро общается со своим возлюбленным по телефону, хорошо видно, что она откровенно читает текст и водит по строчкам глазами.

В итоге такому непрофессионализму нашлось объяснение: во время съемок Мэрилин забеременела, а потому не могла сконцентрироваться на работе, так как думала о ребенке. Узнав причину, коллеги по площадке стали благосклоннее относиться к актрисе, а сам фильм сумел стать культовым, несмотря на все недочеты.