Виновный назван: почему Федор Двинятин ушел из «Что? Где? Когда?» не прощаясь

Федор Двинятин более 15 лет принимал участие в играх клуба «Что? Где? Когда?». За это время он стал одним из самых популярных игроков. Титул «Бессмертного члена», четыре главные награды как лучшему знатоку — этими достижениями Двинятин пренебрег, когда ушел из клуба. Последний раз зрители видели его в 2005 году, после чего он пропал из эфиров телепрограммы.

Оказалось, что игрок покинул клуб не прощаясь. Он не объяснил свое решение. Коллеги решили, что все дело в разногласиях между Двинятиным и ведущим Борисом Крюком. Однажды Федор настаивал на том, чтобы победное очко отдали игрокам. А Борис, устав от пререканий, вспылил.

«Нужна вам подачка — берите!» — цитирует слова ведущего «Культурология».

Грубые и резкие высказывания Крюк начал позволять себе все чаще. Но публичного унижения знаток не стерпел. Двинятина раздражали постоянные пикировки и ссоры, которыми «оброс» клуб. После ухода он занялся научной и преподавательской деятельностью в СПбГУ, помогая студентам осваивать русский язык и литературу.