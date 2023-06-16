Виноваты звезды: вот какие знаки Зодиака самые большие лентяи

Есть ли на всем белом свете хотя бы один человек, который никогда не предавался лени? Рискнем предположить, что нет. Ведь так приятно провести целый день в праздности, не прикасаясь к рабочим и домашним делам… Но одно дело провести в таком состоянии выходной, и совсем другое - мечтать о ничегонеделании в разгар рабочего дня, когда отчет не дописан и горят дедлайны. По мнению астрологов, чаще всего ленивицы появляются на свет под определенными знаками зодиака. Рассказываем, кто же в гороскопе подвержен такому недугу, как хроническая лень.

Телец

Вот уж кто точно не стыдится своего пристрастия к продолжительному отдыху (да-да, именно так, никакая это не лень), так это Телец. Представители земного знака убеждены, что за свои праведные труды они как никто другой заслужили право все выходные провести на диване с вкусняшками за просмотром фильмов.

Друзья и знакомые укоряют Тельца, зовут его с собой на пикники, прогулки, в походы, но тот - ни в какую.

Подобно Обломову из одноименного классического романа, уроженцы этого знака готовы сутками напролет валяться на удобном диванчике или в кроватке и наслаждаться ничегонеделанием.

Лев

Думаете, почему Лев так часто распоряжается, кому и чем заниматься? Все потому, что ему лень делать что-то самостоятельно. Да и гордость мешает представителю огненного знака заниматься слишком уж мелкими для масштаба его личности делами. Мол, не царское это дело совершенно! Сами справляйтесь!

Лев самым нахальным образом пользуется своей харизмой и даром убеждения, чтобы внушить окружающим: они должны безропотно выполнять его приказы.

И пока все вокруг пашут, как папа Карло, уроженец знака спокойно почивает на лаврах и занимается каким-нибудь расслабляющим делом.

Рыбы

Если бы в мире проводили чемпионаты по ничегонеделанию, Рыбы стали бы абсолютными чемпионами. Представители водного знака могли бы днями напролет валяться в теплой постельке, время от времени спускаясь из мира грез на грешную землю, чтобы заказать доставку еды или поставить телефон на зарядку.

В остальном же Рыбы с радостью не высовывают из дома нос.

Все, что им нужно для счастья - уютный домашний костюм, запас еды побольше, интересная книжка и сериальчик. А если вырвать уроженца знака из ничегонеделания и заставить работать, то обида и месть - мелкая, но ощутимая - вам обеспечена.