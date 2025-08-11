Меню
Виноваты сценаристы сериала: почему зрителей «Игры престолов» взбесило, что Дейенерис стала злодейкой, хотя это было абсолютно логично

11 августа 2025 09:25
Стоит прочитать книгу, чтобы понять.

Финал «Игры престолов» вызвал бурю негодования у зрителей. Персонаж, которого годами представляли как борца за справедливость, вдруг стал разрушителем городов. Но дело было не столько в самой идее, сколько в том, как её реализовали.

Логика есть, а вот мотивации — нет

Сама идея превращения Дейенерис в Безумную Королеву не кажется абсурдной. За ней стояла логика — жажда власти, фанатичная вера в свою исключительность, обострённое чувство справедливости. Она не раз применяла силу и драконье пламя, если считала цель оправданной. Но в финальных сериях всё это превратилось в необъяснимое массовое уничтожение мирных жителей. Зрителям показалось, что сценаристы просто «переключили» характер героини одним щелчком.

Персонаж сломали слишком резко

Переход к темной стороне не был органичным. До восьмого сезона Дейенерис наказывала врагов, но делала это с обоснованием. В последнем сезоне она будто бы забыла про все свои моральные установки. И это произошло настолько внезапно, что не вызвало сопереживания — только недоумение.

Обманутые ожидания

Многие зрители долгие годы воспринимали Дейенерис как символ надежды и освобождения. Вдруг её объявляют главным злодеем истории. Конечно, герои могут меняться, и не все истории обязаны заканчиваться хеппи-эндом. Но в случае с Дейенерис фанатам показалось, что их просто обманули — из героини сделали монстра без внятной подготовки.

Сценаристы поторопились

Одна из главных претензий — не сама идея финала, а то, как к ней подвели. Шоураннеры словно решили поскорее завершить историю и не стали тратить время на логичное развитие конфликта. В итоге все драматические линии стали выглядеть как набор случайных решений. Дейенерис превратилась в злодейку не потому, что её к этому подвела история, а потому что так решили авторы.

Женщина с характером — значит, злодейка?

Были и обвинения в двойных стандартах. В то время как мужчины в сериале совершали ужасные поступки и получали прощение, Дейенерис, стоило ей проявить силу, тут же оказалась в образе чудовища. Это породило волну дискуссий о том, как воспринимаются женские персонажи, особенно сильные и независимые.

Всё пошло не по плану

Пожалуй, главная причина недовольства — это ощущение скомканности. Слишком много сюжетных линий, слишком мало времени, чтобы их раскрыть. Конфликт Дейенерис и Джона выглядит надуманным, Серсея весь сезон просто стоит на балконе, а появление флота Эурона кажется откровенным приёмом «из ниоткуда». Всё это только усилило ощущение, что сценарий подгоняли под финал, забыв при этом про мотивацию персонажей.

Итог — у Дейенерис действительно были предпосылки для того, чтобы стать злодейкой. Но в сериале не хватило времени и драматической глубины, чтобы сделать этот переход убедительным. Именно это и возмутило зрителей больше всего.

А здесь — три сериала, похожих на «Игру престолов»: шикарный сюжет и ужасная концовка.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
