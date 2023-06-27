«Виноваты оба»: Сенчукова впервые заговорила о тяжелом разводе, пока Рыбин отмалчивается

Прошлым летом сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина покинул ряды завидных холостяков. Однако брак Василия с Дарьей Алябьевой не продержался даже года. Супруги развелись, и каждый пошел своей дорогой.

Наследник артистов уже публикует в соцсетях фотографии с новой избранницей, а о бывшей жене и причинах расставания с ней предпочитает не распространяться. О том, что же случилось в звездном семействе, стало известно благодаря Сенчуковой. Пока сын и муж отмалчиваются, певица дала небольшое интервью журналистам.

Сенчукова призналась: она и сама толком не знает, что именно произошло между ее наследником и Алябьевой. По словам артистки, сын утаивал от нее проблемы с женой. А когда скрывать правду стало невозможно, то поставил родителей перед фактом: развод — и точка.

Исполнительница предположила, что в отношениях Василия и Дарьи изначально «была какая-то трещина», а «брак стал триггером», и случилось то, что случилось.

«В разводе виноваты оба. Обстоятельства так сложились»,

— подытожила Сенчукова в беседе с изданием «СтарХит».