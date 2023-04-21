Виноваты близкие: раскрыта шокирующая правда о смерти Вячеслава Тихонова
Последние годы жизни актер страдал от одиночества.
Вячеслав Тихонов ушел из жизни зимой 2009 года. Смерть прославленного артиста стала большой неожиданностью для поклонников. При этом специалисты уверены, что звезда экрана мог прожить намного дольше.
Дело в том, что жаловаться за здоровье Тихонов начал с 2007 года. Он постоянно оказывался под наблюдением врачей, которые прописывали ему специальные тренировки и медикаменты. Но Тихонов, как рассказал его лечащий врач Андрей Леонов, жил один в загородном доме, поэтому никто не следил, насколько хорошо он исполняет предписания медиков.
«Фактически актер жил в полном одиночестве. Да, он очень любил свою жену, дочь, внуков. Но постоянно находиться в загородном доме хотел только сам», — цитирует слова врача «Комсомольская правда».
В итоге именно из-за этого, как уверен медик, артист и оказался в столичной Центральной клинической больнице. Состояние Тихонова становилось все хуже и хуже, но если бы близкие были рядом, они бы намного раньше обратились к врачам, что помогло бы избежать трагедии.