Виновата женщина: свадьбу Миронова с главной красавицей СССР сорвали в последний момент

Несмотря на то, что Андрей Миронов был любимцем миллионов советских женщин, его личная жизнь складывалась непросто. Актер до беспамятства влюбился в коллегу по цеху и был на седьмом небе от счастья, когда та приняла его предложение руки и сердца.

К тому моменту за плечами Натальи Фатеевой уже было два развода. К тому же она воспитывала сына, которого родила в браке с Владимиром Басовым. Но звезду мало волновало прошлое возлюбленной: он строил большие планы на будущее.

Правда, осуществиться им было не суждено. Пара вовсю готовилась к свадьбе, но буквально в последний момент помолвка была расторгнута. В дело вмешалась другая женщина.

Мария Владимировна, мама Миронова, пришла в ужас от мысли, что дважды разведенная дама станет ее невесткой. И прямо сказала сыну, чтобы тот даже не думал о женитьбе на главной красавице СССР.

Артист, как позже говорила его невеста, был маменькиным сынком, поэтому ослушаться не посмел. Разрыв с избранницей дался знаменитости тяжело. Друзья признавались, что он рыдал от отчаяния, но сделать ничего не мог.