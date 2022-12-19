Виновата женщина: кто на самом деле рассорил Труса, Балбеса и Бывалого

Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений Моргунов, воплотившие Труса, Балбеса и Бывалого в комедиях Леонида Гайдая, были не разлей вода. Зрители обожали наблюдать за приключениями мелких правонарушителей, но, несмотря на это, легендарная троица распалась.

Случилось это якобы после того, как во время работы над «Кавказской пленницей» Моргунов поссорился с режиссером, который всегда славился своим непростым и довольно злопамятным нравом. Но есть и другая версия относительно того, почему трио перестало существовать. Как оказалось, дело не обошлось без женщины.

Во взаимоотношения актеров вмешалась жена Никулина — Татьяна. Известно, что она обладала невероятно сильным влиянием на своего супруга, на которого даже могла поднять руку. Близкая подруга артиста Ангелина Рогальская призналась, что именно жена звезды экрана рассорила Труса, Балбеса и Бывалого: актриса настраивала возлюбленного против его закадычных друзей.