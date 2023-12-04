Виновата Симонова: вот почему Данелия поменял концовку фильма «Афоня»

Фильм «Афоня» — это лирическая трагикомедия. Печального и смешного в ней примерно поровну. История горе-сантехника, который не может разглядеть счастье рядом и довольствоваться малым, заканчивается счастливо — на радость зрителям.

Вот только по задумке сценариста Александра Бородянского, финал должен был быть другим. В первой версии Борщов садился в самолет и улетал в незнакомый город. Он шел по улице, осознавая, что жизнь придется начинать сначала. После этой сцены появлялись титры.

Сначала изменить конец предложила сценаристка Виктория Токарева. Именно она уговаривала Георгия Данелию сделать завершение более оптимистичным.

Но считается, что главную роль в переписывании сценария сыграла Евгения Симонова. Данелии так понравилась ее Катя, что он скорректировал финал — девушка прилетела к Афоне и подарила ему и всем зрителям надежду.