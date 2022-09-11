Виновата «русская Твигги»: неприглядный поступок Миронова предали огласке

Мила Романовская известна как одна из самых знаменитый моделей в СССР. Однако многие поклонники знают ее еще и как избранницу Андрея Миронова. Знаменитости встречались несколько месяцев, а их роман оборвался из-за неприглядного поступка звезды экрана.

Во время отношений с Мироновым Романовская была замужем за актером Владимиром Трифоновым. Супруг знаменитости отличался ревностью, но из-за проблем в браке модель позволяла себе измены. Однажды Трифонов решил восстановить справедливость и подкараулил Миронова на выходе из театра. Он мечтал устроить драку с любовником своей супруги, но Миронов не согласился на его условия. Звезда «Бриллиантовой руки» сбежал, чтобы сохранить лицо в безопасности, и не стал бороться за свою любовь.

Неожиданный поступок, как пишет портал The Voice Mag , заставил Романовскую иначе посмотреть на их отношения. Пара довольно быстро рассталась, а после модель подала на развод и со своим мужем.