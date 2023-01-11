Виновата Надюха! Не поверите, как оправдали измену Кузякина в фильме «Любовь и голуби»

Многие поклонники фильма «Любовь и голуби» давно окрестили Василия Кузякина изменщиком и недостойным мужчиной. Но режиссер этого шедевра не мог сделать персонажа таким однозначным, поэтому и по сей день некоторые находят оправдания действиям главного героя.

Интересная теория была описана на канале «Рыжая сова cinema ». Согласно суждению, именно Надежда стала причиной, по которой ее муж закрутил курортный роман.

Отношения между супругами были натянутыми, и в основном это было заслугой властной жены. Помимо постоянных уничижительных насмешек в сторону своего избранника она не брезговала и рукоприкладством, что вряд ли способствует семейной идиллии. Кроме того, даже безобидное увлечение Василия голубями женщина не принимала и при малейшем разладе грозилась лишить мужа его любимого занятия. Такое отношение и толкнуло героя в постель красавицы Раисы.